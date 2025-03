Unlimitednews.it - Fabrizio Moro con due concerti speciali a Roma e Milano per festeggiare i 25 anni di carriera

(ITALPRESS) –festeggia i 25dicon due eventi: domani al Palazzo dello Sport die giovedì 3 aprile all’Unipol Forum di.Dueunici (prodotti e organizzati da Friends & Partners) in cui il cantautoreno, insieme al pubblico, percorrerà un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico. Nella scaletta dei duenon mancherà “Prima di Domani” (BMG), il nuovo brano chepresenterà per la prima volta dal vivo insieme a Il Tre. Con il testo scritto dae Il Tre e la produzione di Katoo, “Prima di domani” (https://.lnk.to/primadidomaniPR) è un brano nato dal forte desiderio di, condiviso poi con Il Tre, di riflettere su un tema delicato come il suicidio.