Fabrizio Corona, Giorgia Meloni testimone nel processo per diffamazione aggravata

chiederà di essere sentita da Palazzo Chigi nelpera carico die Luca Arnau per l’articolo pubblicato nell’ottobre 2023 sul sito Dillingernews.it dove si parlava di una presunta relazione tra la premier e il deputato siciliano di Fratelli d’Italia, Manlio Messina. È quanto emerso oggi durante l’udienza per l’ammissione delle prove in tribunale a Milano.La presidente del Consiglio, costituita parte civile, ha fatto sapere tramite il suo legale, avvocato Luca Libra, che in caso di testimonianza chiederà l’attivazione della norma prevista dal codice di procedura penale secondo cui i presidenti delle Camere, del Consiglio e della Corte Costituzionale possono chiedere di “essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione”.