Lapresse.it - Fabrizio Corona a processo, l’avvocato: “Massimo rispetto per Meloni ma non è diffamazione”

Leggi su Lapresse.it

per la premierma da dire che ‘può essere questo l’uomo che ha ridato la luce al cuore infranto’ di una donna non è una“. CosìIvano Chiesa, legale di, a margine dell’udienza delperaggravata in cui la presidente del consiglio è costituita parte civile per un articolo dell’ottobre 2023 su Dillingernews.it in cui si parlava di una sua presunta relazione con l’onorevole di Fratelli d’Italia, Manlio Messina. “Facciamo il– ha detto Chiesa – ne ho fatti tanti, uno in più”.