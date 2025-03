Sport.quotidiano.net - FA Cup: Aston Villa e Crystal Palace dominanti, City e Forrest con fatica in semifinale

Londra 31 marzo 2025 - Niente Premier League nel weekend di calcio inglese, ma non per questo sono mancate partite di rilievo e prestigio nelle giornate di sabato e domenica. Il massimo campionato britannico è infatti rimasto fermo a causa della FA Cup, con i quarti di finale della competizione che si sono giocati in questi due giorni. Solo vittorie in trasferta, una di queste arrivate ai calci di rigore e tutto sommato pronostici rispettati rispetto alla vigilia. L'esito delle partite del weekend Il fine settimana di FA Cup si è aperto con un derby di Londra tra Fulham e. Per i bianconeri la chance, davanti al proprio pubblico a Craven Cottage di strappare una, che manca al club addirittura dalla stagione 2001-02, con diverse retrocessioni in Championship nel mezzo.