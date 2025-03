Quotidiano.net - Export delle aziende venete negli Usa: crescita del 30% nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

L'Usa ha registrato nelun valore di 7,3 miliardi di euro, con unadel 30% rispetto al 2019, l'inizio della crisi dovuta alla pandemia. Un volume economico - per l'esattezza 7.272.985.300 di euro in termini assoluti -sostenuto dalle vendite di produzioni meccaniche (quasi un miliardo e 650 mila euro) e di "strumenti e forniture mediche", prevalentemente il comparto dell'occhialeria (circa un miliardo e 200mila euro). L'agroalimentare da solo quota quasi un miliardo di euro (927.050.324) ed è il settore che rispetto al 2023 ha visto lamaggiore (+15,9%), mentre il maggior calo si è avuto nella moda, passata da 696 milioni a quasi 549. In generale, l'veneto verso gli Stati Uniti ha subito neluna contrattura lieve, del 3,8%, a causa soprattutto della crisi di moda e metallurgia.