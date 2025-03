Ex Gkn nessun rinvio per la procedura di licenziamento collettivo | insorgono Regione e sindacati

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – In attesa del necessario pronunciamento del giudice del tribunale di Firenze, ladi ammissione al concordato di Qf è ancora pendente e con essa la definizione dei diritti (crediti da lavoro, stipendi) dei circa 120 lavoratori ancora in forza all’azienda di Campi Bisenzio. Per questo, al tavolo convocato per ladiche si è tenuto tra i rappresentanti di Qf e le organizzazioni sindacali, Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, ha chiesto una proroga dei termini prima di procedere coi licenziamenti. Qf ha rifiutato e il tavolo tecnico ha quindi registrato il “mancato accordo” fra le parti.“Comescriveremo al Mimit e al ministero del lavoro per segnalare il mancato rispetto di una legge dello Stato, ovvero del cosiddetto decreto antidelocalizzazioni che in questo caso fu prescritto a Qf dal Tribunale del lavoro di Firenze, che prevede una precisaper l’azienda – spiega Fabiani – Oggi è una giornata drammatica ma noi non lasceremo da soli i lavoratori, sia attraverso il consorzio industriale il cui iter prosegue, anche con il supporto alla cooperativa dei lavoratori, sia attraverso un piano per la ricollocazione che metteremo a disposizione di tutti i lavoratori coinvolti con i Centri per l’impiego e tutti gli strumenti di cui disponiamo come, come formazione e incentivi”.