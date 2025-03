Brindisireport.it - Ex discarica Feudo Inferiore: verso smaltimento liquido accumulato e copertura con nuovo telo

Leggi su Brindisireport.it

FRANCAVILLA FONTANA - Prosegue su più fronti il percorso per la messa in sicurezza definitiva delladied il recupero dell’area collocata a Francavilla Fontana.Il primo passo intrapreso dalla locale Amministrazione comunale è il completamento degli interventi in.