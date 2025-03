Ilrestodelcarlino.it - Evade dai domiciliari, denunciato un giovane

Se ne andava tranquillamente a spasso, nonostante fosse agli arresti, così si è beccato una denuncia per evasione. Nel mirino dei carabinieri della stazione di Treia è finito nei giorni scorsi un 29enne del posto, che era sottoposto alla misura cautelare degli arrestidisposta a maggio dello scorso anno dal tribunale di Ancona. Dopo una serie di controlli specifici, i militari hanno accertato che in due distinti episodi ilaisi era allontanato dalla propria abitazione, senza avere però alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. Iltreiese, che già in passato si è reso responsabile di medesime violazioni degli arresti, è stato nuovamenteper la doppia violazione. re. ma.