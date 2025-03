Lettera43.it - Eurovision, chi sono le cinque nonne di Ostuni sul palco con Tommy Cash

Leggi su Lettera43.it

Daa Basilea per debuttare all’Song Contest. Le anziane signore pugliesi, virali sui social per la loro coreografia sulle note di Espresso macchiato, accompagneranno il rapper e cantante estonesulsvizzero. Lo ha ufficializzato la loro stessa associazione, Il filo di Arianna, con un video su Instagram che testimonia come le prove siano in corso. Purtroppo, solodi loro potranno esibirsi con l’artista in diretta: il regolamento dell’ESC infatti limita a sei il numero di persone presenti contemporaneamente durante l’esibizione., la cui traccia intrisa di stereotipi sul nostro Paese è stata molto criticata da stampa e appassionati, canterà per quarto durante la prima semifinale del 13 maggio.anziane diall’2025 conLe anziane di(Instagram).