Europa, quanta confusione. Macron e la deterrenza secondo il gen. Del Casale

Così, sembra che una decisione sia stata presa. Saranno quindi Francia e Regno Unito a marciare in testa a una “forza di rassicurazione” che dovrebbe essere schierata in Ucraina quando le armi taceranno. Il presidente francese, Emmanuel, l’ha definita proprio così, aprendo l’adesione a qualsiasi Paese ne intenda far parte. E ci sarà un bel da fare per comprenderne innanzi tutto il significato, chiaro solo in apparenza. Intanto, perché non esiste alcuna espressione del genere nei glossari militari. Almeno, in quello della Nato. Ma, si sa, quando si parla di Alleanza atlantica e delle sue regole, la Francia mostra sempre una certa riluttanza.Ben 31 diverse entità statuali, oltre a Unione Europea e Nato, hanno partecipato al summit di Parigi del 27 marzo scorso, presente anche la nostra Presidente del Consiglio.