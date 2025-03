Amica.it - Eugenia di York: la nuova dolcissima foto con i figli per la Festa della Mamma

Leggi su Amica.it

Domenica 30 marzo nel Regno Unito si è celebrata la. E, sui social, è stato un fiorire die messaggi dedicati ad una delle figure più importanti per ogni persona. Non sono mancati i post dedicati al Mother’s Day anche tra i royal. Meghan Markle, ad esempio, ha pubblicato latorta che ha preparato in occasionericorrenza. E anche James Middleton – non propriamente un reale, è vero, ma alla royal family collegato in maniera molto stretta – ha reso omaggio alla moglie Alizée nonché madre di suoo. Ma se Kate Middleton per lanon ha pubblicato nulla di specifico sulla sua vita personale – chissà, forse è rimasta scottata dalla polemica per ladello scorso anno – in compensodiha condiviso su Instagram un’immagine