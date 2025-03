Europa.today.it - Esplosione in miniera: cinque persone morte e quattro gravemente ferite

Leggi su Europa.today.it

Un'in unain Spagna ha causato ladiminatori e il ferimento grave di altrilavoratori. L'è avvenuta in un impianto di estrazione del carbone nelle Asturie, nel nord-ovest del Paese. Tra i feriti, due sono stati portati in ospedale per gravi.