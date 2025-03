Sport.quotidiano.net - Esonerato 6 volte. Dionigi in panca dopo 882 giorni

Ben 882: sono quelli trascorsi senza panchina da Davide, pronto a mettersi al timone della Reggiana. Era il 31 ottobre del 2022: il Cosenza,averne perse quattro di fila, decide di esonerarlo (il sesto, e per ora ultimo, esonero in carriera in nove esperienze). Troppo pochi undici punti in undici partite. Il calcio asembra davvero divertirsi con coincidenze e combinazioni: i calabresi scelsero proprio William Viali come mister (che ottenne la salvezza ai playout), e oggi il passaggio del testimone avviene al contrario. Non solo:pagòuna sconfitta col Frosinone per 2-1, e per i ciociari segnarono Mulattieri e Moro, protagonisti nel Sassuolo che sabato ha "condannato" Viali punendolo con un 5-1. Un profilo di casa, quello scelto dalla dirigenza: sì, perché le origini disono reggiane, anche se il 10 gennaio del 1974 nacque all’ospedale di Modena.