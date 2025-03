Padovaoggi.it - Escursione sul Monte Calbarina - Colli Euganei a 6 zampe

Leggi su Padovaoggi.it

Ripartono le escursioni dia 6, ciclo di appuntamenti con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (cane/proprietario), con guida ambientale.