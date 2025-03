Iltempo.it - Esami di Stato 2025, l'ordinanza del ministro Valditara: come sarà la Maturità

Leggi su Iltempo.it

"Un nuovo passo avanti per una scuola seria, formativa, che educhi al rispetto e alla responsabilità". Ildell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha firmato l'ministeriale che definisce le modalità di svolgimento dell'Esame diper l'anno scolastico 2024/, che avrà inizio mercoledì 18 giugnoalle ore 8:30 con lo svolgimento della prima prova scritta. Dall'anno scolastico in corso costituisce requisito per l'ammissione all'Esame dilo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e/o delle attività assimilabili. Per i candidati esterni le attività assimilabili ai PCTO sono accertate e valutate dal Consiglio della classe dell'istituzione scolastica, statale o paritaria. Inoltre, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024 in materia di valutazione del comportamento degli studenti della Scuola secondaria di secondo grado, qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi, nonammesso all'Esame di, se invece, la valutazione del comportamentopari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali.