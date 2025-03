Erling Haaland a rischio per Norvegia-Italia | uno specialista indicherà la prognosi del fuoriclasse del City

Leggi su Sportface.it

Per il Manchester, quinto in Premier League e con la testa già al Mondiale per club, è l’ennesimo guaio di una stagione da dimenticare. Per lainvece rischia di essere un colpo pesantissimo in chiave qualificazione mondiale. L’infortunio diriportato nella partita di FA Cup contro il Bournemouth è più grave del previsto. Un problema alla caviglia, che rende necessaria una “consulenza specialistica” per determinare l’entità dello stop. Intanto però qualcosa è già filtrato: “Lunedì mattinaè stato sottoposto ai primi accertamenti a Manchester e ora dovrà sottoporsi a una visita specialistica per confermare la reale entità della lesione. La valutazione è ancora in corso per stabilire unacompleta. L’aspettativa è chesarà in condizione in tempo per giocare un’ulteriore parte nel resto di questa stagione, inclusa la Coppa del Mondo per club FIFA di quest’estate”, si legge nella nota dei Citizens.