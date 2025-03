Ilrestodelcarlino.it - Eric d’argento a Sanremo: "Emozionato e felice"

Affermazione di grande prestigio per il 14enne vignoleseKoci, già vincitore diJunior 2025. Alla competizione mondiale diJunior, dovesi era conquistato il diritto a rappresentare l’Italia e a gareggiare con altri 25 concorrenti (complessivamente, infatti, hanno preso parte a questa gara 26 giovanissimi da tutto il mondo, compresi paesi come Australia, Argentina e Brasile), il vignolese è arrivato al secondo posto ex aequo, garantendo quindi la medagliaall’Italia. Un solo punto, peraltro, lo ha separato dal primo posto, che è stato assegnato alla ragazza rappresentante l’Uzbekistan. I genitori di, Alban e Ardita, commentano: "Nell’attimo in cui ha saputo il risultato è rimasto un po’ deluso perché sperava nel primo posto, ma a mente fredda sta capendo anche lui il valore del grande traguardo raggiunto.