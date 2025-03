Biccy.it - Er Gennaro verso L’Isola dei Famosi: è già stato in tv grazie a Veronica Gentili

Ci sarebbe anche Alessandro Scarpa, meglio noto con lo pseudonimo di Er, nel cast della prossima edizione dedei. Classe 2001, è nato a Como. Un nome che posso darvi in esclusiva e che a molti non dirà granché, ma che vanta 665 mila iscritti al canale YouTube, 675 mila followers su Instagram e ben 6 milioni e mezzo di seguaci su TikTok. In curriculum ha anche un libro pubblicato da Mondadori e varie collaborazioni. La cosa più curiosa che lo riguarda, però, è che è giàin tv: più precisamente a Controcorrente su Rete4, ospite proprio di. Era il 2022.I contenuti del suo canale YouTube sono perlopiù challenge come: “Ho vissuto 24 ore come un senzatetto“; “Mangio per 24 ore come un neonato“; “24 ore nel deserto senza bere acqua” e così via. Next stop “24 ore a cocco e 30 grammi di riso“? Nel dubbio, gli appassionati di drama fra influencer lo conoscono anche per la ship con Giulia Sara Salemi, una sua collega.