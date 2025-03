Oasport.it - Equitazione, Emanuele Camilli: “Mi sono preso dei rischi per vincere e ce l’ho fatta”

ce l’ha. Il cavaliere azzurro, in sella a Chacco’s Girlstar, si è aggiudicato la seconda tappa del Global Champions Tour 2025 a Città del Messico.Un fine settimana straordinario per l’italiano che, già venerdì in occasione della Global Champions League (la competizione a squadra del massimo circuito internazionale di salto ostacoli), aveva fatto capire di essere in forma andando a cogliere il terzo posto con i suoi Riesenbeck International.Al termine della sua prova, un doppio percorso netto con in particolare il tempo di 42.99 al jump off, il romano ha dichiarato al sito ufficiale del Global Champions Tour: “Ero l’ultimo a partire e sapevo che il jump off sarebbe stato molto veloce. Hodeipere alla fine ce: ho avuto anche un po’ di fortuna,felicissimo”.