Equitazione Champions Tour | Emanuele Camilli trionfa a Città del Messico

Nella notte italianaha conquistato una vittoria di altissimo prestigio vincendo adella seconda tappa del Longines Global2025. Il cavaliere azzurro si è imposto nel Gran Premio del CSI5 in sella a Chacco’s Girlstar con un doppio percorso netto e tempo di 42.99 in barrage. Battuta in maniera netta la tedesca Jorne Sprege, che su Sprehe Hot Easy si è guadagnata il secondo gradino del podio (0/0, 43.31). Determinante la seconda prova, in cuie la sua saura di 13 anni hanno attaccato i nove ostacoli prendendosi il successo con grande determinazione.Persi tratta della prima vittoria in un GP del LGCT. Un risultato grazie al quale si qualifica di diritto al ‘Super Gran Prix’ del LGCT di Praga, a novembre, riservato appunto ai vincitori di tappa.