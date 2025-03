Ilrestodelcarlino.it - Ennesima aggressione in carcere. Due agenti feriti da un detenuto

Si è verificata una violentaall’interno deldi Ascoli nel pomeriggio di sabato. Unaffetto da gravi disturbi psichici, ristretto presso la Sezione Articolazione per la Tutela della Salute Mentale (Atsm), ha attaccato duedella polizia penitenziaria in servizio. A darne notizia i sindacati di polizia penitenziaria Osapp e Uspp che chiedono con urgenza un intervento da parte delle autorità competenti. Il, trasferito ad Ascoli pochi giorni fa dall’istituto di Parma, ha un passato segnato da episodi di estrema violenza. Già in altri istituti si era reso protagonista di aggressioni sia nei confronti di altri detenuti che del personale di sorveglianza. Sabato ha aggredito duementre lo accompagnavano al passeggio, colpendoli al volto con estrema violenza.