Endometriosi 6mila in provincia | Corsi di formazione per medici Donne stare male non è normale

Una patologia sottovalutata perché spesso colpevolmente ignorata. Venerdì si è svolta la giornata mondiale dell’, un appuntamento fondamentale per accendere i riflettori su una condizione che colpisce tantissimein tutto il mondo: in Italia sono tre milioni, di cui circasolo a Forlì-Cesena (info: www.ap.it). A supporto dellee per sensibilizzare su una malattia destinata a rimanere a lungo nell’ombra – mediamente si reputano necessari circa dieci anni per arrivare a una diagnosi –, opera l’Associazione Progetto(Ape) con sede a Parma. Da undici anni leader del sodalizio è la 42enne castrocarese Annalisa Frassineti, anche lei affetta dalla malattia. Frassineti, come si manifesta l’? "Sintomo principale è il dolore ricorrente che si presenta durante il ciclo mestruale e l’ovulazione ma che non è riconducibile solo agli organi prettamente ginecologici.