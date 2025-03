Anteprima24.it - Empowerment e resilienza: la Cisl Salerno si riunisce per il XII Congresso

Tempo di lettura: 2 minutiSi aprirà il prossimo martedì 1 aprile il XIIterritoriale della, dal titolo “Il coraggio della partecipazione”, evento di fondamentale importanza per il mondo sindacale e il territorio salernitano. L’incontro si terrà presso il Museo diocesano “San Matteo”, in largo Plebiscito 12 a, e vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del sindacato e delle istituzioni. I lavori prenderanno il via alle ore 15. Alle 15,30 si darà ufficialmente inizio al, seguito alle 16 da un momento dedicato alle “Testimonianze di” moderato da Andrea Pellegrino, direttore de “L’Ora della Sera”. A seguire, alle 16,30, ci saranno i saluti istituzionali. Il pomeriggio si concluderà con la relazione della segretaria generale della, Maria Carmela Cortazzi, prevista per le ore 17.