Empoli Bologna, la serata di Coppa Italia: strade chiuse e modifiche alla viabilità

, 31 marzo 2025 – Per la grandedi martedì 1 aprile, con le semifinali di andata ditra, la società azzurra spiega tutti i provvedimenti di circolazione in un comunicato. Il dispositivo di sicurezza sarà stringente, con un totale di circa diecimila persone al Castellani tra tifosi di casa e ospiti. “Di seguito - si legge – riportiamo gli orari di chiusura della, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusuraè prevista per le 17 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.