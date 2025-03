Ilpiacenza.it - Emozioni oltre le sbarre, una festa del papà speciale alla casa circondariale

Leggi su Ilpiacenza.it

Per la prima volta una foto padre e figlio, una foto con la famiglia in occasione delladelche si è svolta sabato 22 marzodi Piacenza.Uno scatto per consentire di preservare non solo il ricordo, ma anche la memoria di un tempo, quello della restrizione, che.