Ilgiorno.it - Emozioni al Passo del Tonale. Mille persone e stelle dello sci: "Nel ricordo di Elena Fanchini"

Leggi su Ilgiorno.it

DEL(Brescia)Una giornata sulla neve in memoria della sciatrice camuna, morta l’8 febbraio 2023, a soli 37 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore. La sciatrice italiana, specialista di velocità e membro di spicco della nazionale azzurra, si era ritirata dall’attività agonistica nel 2020 a causa della malattia. Ieri aldeloltrehanno affollato la seconda edizione dell’EllyDay, evento dedicato alla memoria della sciatrice scomparsa, con un parterre d’eccezione: dalla campionessa Sofia Goggia alle bigsci lombardo e nazionale, fino alle ex compagne di squadra e alle protagoniste delle recenti finali di Coppa del Mondo a Sun Valley. Sport, memoria e solidarietà si sono intrecciati in una giornata all’insegna dell’emozione, organizzata dalle sorelle Nadia e Sabrinainsieme al gruppo DH Lions.