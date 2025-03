Tpi.it - Ema Stokholma parla della fine della storia con Angelo Madonia: “Non sempre c’è rispetto”

Emalancia una frecciata al suo ex, il ballerino, conosciuto sul palco di Ballando con le Stelle e con il quale è stata fidanzata per circa un anno, tra il 2022 e il 2023. Intervistata da Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo, la conduttrice radiofonica ha risposto così a una domanda sulla sua vita sentimentale: “Sono stata anche fortunata delle volte. L’ultima volta no. In effetti ho imparato la lezione. Da sola stai benissimo, però sì, ho imparato da quest’ultima relazione. È stata tosta uscirne perché se si accoglie una persona dentro casa, con tutto il suo passato, se ti sposti e fai spazio, poi è difficile prendere quello spazio lì”.“Ci vuole tantoma nonc’è. Oggi sto bene”, dice, che in passato ha ricondotto ladialla gelosia e a certi atteggiamenti possessivi manifestati nei suoi confronti dal ballerino, oggi legato a Sonia Bruganelli.