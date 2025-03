Lettera43.it - Elon Musk premia gli elettori con 1 milione di dollari alle elezioni della Corte Suprema in Wisconsin

Leggi su Lettera43.it

, intervenendo a un comizio elettorale Repubblicano in Wisconsin, ha consegnato due assegni da undiciascuno a due persone che si sono schierate a favore del giudice conservatore candidato allastatale del Wisconsin, Brad Schimel. I due vincitori, Nicholas Jacobs e Ekaterina Dressler, sono statiti sul palco mentreribadiva l’invito a votare per il candidato Repubblicano. L’iniziativa, avvenuta domenica sera a Green Bay davanti a duemila persone, solleva preoccupazioni per il peso crescente del ceo di Tesla nella politica americana e il suo tentativo di influenzare una competizione chiave per l’assetto istituzionale dello Stato, con metodi mai visti prima.I comitati vicini ahanno investito 20 milioni diin Wisconsinha definito l’elezione di Schimel come decisiva per l’agenda di Donald Trump e «il futurociviltà».