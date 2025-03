Screenworld.it - Elon Musk attacca Adolescence: “È propaganda anti bianchi!”, il creatore risponde alla disinformazione

Netflix ha recentemente rilasciato la serie, un dramma psicologico che ha rapidamente scalato le classifiche di visualizzazione graziesua intensa narrazione e all’innovativa regia in piano sequenza. Tuttavia, la serie si è trovata al centro di una controversia dopo cheha criticato pubblicamente la rappresentazione della criminalità giovanile che Netflix mette in scena, accusando i creatori di aver manipolato la storia per ragioni ideologiche.Il dibattito è nato da un post su X, la piattaforma social di, in cui il magnate ha ricondiviso un commento di un ragazzo che sosteneva che il crimine narrato nella serie fosse ispirato a un caso reale, ma con una modifica sostanziale. L’autore dell’omicidio sarebbe stato cambiato da un ragazzo nero in un ragazzo bianco per fini politici.