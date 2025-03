Urbanpost.it - Elly Schlein critica Calenda: “Scegli da che parte stare”

Ultime notizie politica, bel corso di un’intervista a Tagadà su La7, la segretaria del Partito Democraticoha lanciato un messaggio deciso a Carlondo la sua proposta di formare una coalizione con Forza Italia, moderati e unadel Pd.ha esortatoa prendere una posizione chiara senza tentennamenti.“Penso che Carlodebba decidere da che. Non si puòcon un piede in due scarpe. Decida da che, non si puòun po’ di qua e un po’ là.”ha ribadito la linea del Partito Democratico, sottolineando la loro strategia per tornare al governo attraverso una coalizione progressista, evitando qualsiasi accordo di compromesso. “La linea del Pd è una ed è chiara: torneremo al governo vincendo le elezioni con una coalizione progressista, senza larghe intese o accordi di Palazzo.