Elezioni in estate Zelensky spariglia le carte | cosa c' è dietro

L'Ucraina potrebbe andare presto al voto con il presidente Volodymyrche spera in un secondo mandato. Eventualità che gli permetterebbe di blindare un posto nei negoziati con la Russa per la pace. Il retroscena è di The Economist. Per il settimanale britannicoha cambiato idea: lepresidenziali si potrebbe tenere entro l'dopo che per mesi il presidente ucraino ha subito le ironie di Vladimir Putin sulla mancanza di legittimità e la paura di tornare al voto. Argomenti fatti propri anche da Donald Trump.ha ripetuto più volte che non sarebbe stato possibile organizzare una consultazione nel bel mezzo della guerra, con i soldati al fronte e migliaia di ucraini ancora rifugiati all'estero. Ma paradossalmente, lo scontro durissimo con il presidente americano ha fatto impennare nei sondaggi il sostegno degli ucraini per il loro presidente, prima in caduta.