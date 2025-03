Ilrestodelcarlino.it - Elezioni di quartiere, oltre 8mila votanti

Si sono svolte ieri a Forlì leper il rinnovo dei 21 Comitati di. I dati ufficiosi sull’affluenza al voto evidenziano un deciso incremento rispetto al 2021. Complessivamente si sono recati alle urne 8.158 elettori, pari all’8,28%. Quattro anni fa il numero deiè stato di 6.553 pari al 6,71%. "È stata un’importante giornata di partecipazione e democrazia per Forlì – afferma il vicesindaco con delega ai quartieri Vincenzo Bongiorno –. Un’affluenza così in aumento non era per nulla scontata. È un buon risultato, frutto di un lavoro di squadra che ha visto in azione tanta positiva voglia di mettersi in gioco da parte dei cittadini". Stando ai primi dati, ilin cui si è registrato il maggior numero diè i Romiti con 822 elettori pari al 25,34%. Tanti anche al Ronco (522), Pianta-Ospedaletto (533), Cà Ossi (594).