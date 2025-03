Bellezze.tv - Eleonora Cottarelli, la telegiornalista volto del Tennis di Sky

è nata a Nogara, in provincia di Verona, il 20 gennaio 1980, sotto il segno del Capricorno. Fin da giovane ha mostrato una forte passione per il giornalismo, collaborando con diverse testate locali. Dopo aver conseguito una laurea in Lingue e Civiltà Orientali, ha intrapreso la carriera giornalistica. Il 7 febbraio 2007 si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti, segnando l’inizio ufficiale della sua professione. Carrieraha iniziato la sua carriera televisiva con uno stage dedicato al mondo della pallavolo presso l’emittente Sky. Grazie al suo talento e alla sua dedizione, è diventata una presenza fissa nella rete, occupandosi inizialmente di pallavolo e successivamente di altri sport. Nel 2008 è entrata a far parte dello staff di Sky Sport24 come, ruolo che ha consolidato la sua notorietà nel panorama giornalistico sportivo italiano.