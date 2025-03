Lopinionista.it - Elena D’Amario brand Ambassador della collezione Alviero Martini

Leggi su Lopinionista.it

1A Classe, celebre per la sua iconica stampa Geo e per l’eleganza distintiva dei suoi accessori e abiti prêt-à-porter, è pronta a conquistare nuovi orizzonti con il lancionuova1A Classe Destination. Un passo evolutivo che reinterpreta la visione del, presentando uno stile più giovane, vivace e all’avanguardia.1A Classe Destination fonde l’inconfondibile eleganza del marchio con un design audace e fresco, offrendo capi e accessori che celebrano lo spirito di un viaggio moderno. Un debutto esclusivo che propone nuove prospettive di stile e innovazione.Ispirata dalla vitalità e dalla libertà di Ibiza, la nuovacattura l’essenza di quest’isola magica, dove ogni momento si trasforma in un’avventura. Una vacanza ideale che si snoda tra il calore dei primi raggi di sole, il relax e l’emozione di una festa senza fine.