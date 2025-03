Sport.quotidiano.net - El Kaddouri: "Ci tenevo tanto a rientrare, dobbiamo alzare il livello e poi faremo i conti"

Omar Elnon giocava da oltre due mesi, per la precisione dal 25 gennaio in occasione della sconfitta sul campo del Carpi. Il centrocampista marocchino poi si è fatto male alla vigilia della trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella, quindi mister Baldini di fatto non lo aveva mai avuto a disposizione. Dopo un percorso di recupero non facile, ieri finalmente il numero 8 è tornato in campo lanciando segnali incoraggianti. "Ci– confessa El–. Per me è stato un girone di ritorno complicato: ho saltato l’ultima gara di Dossena a causa della febbre e pochi giorno dopo l’arrivo di Baldini mi sono fatto male. Ho dato il massimo, però dopo due mesi ai box ho ancora molto da lavorare. La partita?tenerci stretta la reazione del secondo tempo: volevamo vincere, ma era importante non perdere.