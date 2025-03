Educare all’imprenditoria alcuni suggerimenti | dalla cultura del fare alla simulazione e il gioco Alcuni suggerimenti

Leggi su Orizzontescuola.it

In un mondo sempre più incerto e in rapida trasformazione, la scuola non può più limitarsitrasmissione di conoscenze teoriche, ma deve preparare gli studenti ad affrontare la complessità del reale. Questo significa fornire strumenti per leggere i cambiamenti, interpretare i bisogni emergenti e tradurli in opportunità di crescita. In questo scenario, l’educazione imprenditoriale non rappresenta solo una competenza da acquisire, ma una vera e propria forma di cittadinanza attiva in grado di formare individui capaci di innovare, generare valore sociale ed economico e agire in modo etico e responsabile. Coltivare lo spirito d’iniziativa finscuola primaria significa introdurre i bambini al pensiero progettuale, stimolare la creatività attraverso esperienze concrete,gestione dell’errore e al problem solving.