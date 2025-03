Movieplayer.it - Eddie Murphy confessa: "In carriera ho fatto soltanto un provino": ecco per quale progetto

La star di Beverly Hills Cop e Un principe cerca moglie ha raccontato di non aver mai dovuto fare provini ad eccezione del suo primo lavoro. A 19 anni,è diventato il secondo attore afroamericano del Saturday Night Live e due anni dopo, nel 1982, ha iniziato una delle carriere cinematografiche più redditizie e di successo nella storia di Hollywood. Star di film come 48 ore, Una poltrona per due, Beverly Hills Cop e Il principe cerca moglie,ha raccontato la proprianel documentario di Apple TV+ Number One on the Call Sheet.ha dovuto fare solo uninNel primo episodio della serie doc sono incluse interviste a Denzel Washington, Samuel L. Jackson e anche