È tantissima pipì è disgustoso | la furia dei residenti contro un uomo misterioso getta urina nel bidone della raccolta differenziata

Da mesi, un quartiere residenziale di Portland, in Oregon, è teatro di un fenomeno tanto insolito quanto. Un, sotto la coperturanotte, deposita contenitori colmi dinei bidoni. Il caso ha scatenato indignazione tra ie spinto uno di loro, Alex Van Duyn, a installare una telecamera di sicurezza per identificare il responsabile.Tutto è iniziato a settembre, quando Van Duyn si è accorto che i bidoni per il riciclaggio non erano stati svuotati. Il motivo è apparso chiaro non appena ha sollevato il coperchio: sei taniche di plastica piene fino all’orlo di. “È tragicamente”, ha dichiarato a KATU. Settimana dopo settimana, la scena si ripeteva. Dopo aver piazzato una telecamera di sicurezza, Van Duyn ha registrato le immagini di unincappucciato che, a bordo di quella che sembra essere una BMW, si avvicina al, apre il bagagliaio e scarica diversi contenitori di liquido giallo.