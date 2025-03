Tuttivip.it - “E se vi dicessimo che…”. Chi vince il Grande Fratello, indiscrezione delle ultime ore: il nome spiazza

Lunedì 31 marzo 2025 si chiude il sipario sulla diciottesima edizione del, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che, anche quest’anno, ha regalato colpi di scena, emozioni e momenti indimenticabili. In prima serata andrà in onda l’attesissimo atto finale, durante il quale verrà incoronato il vincitore assoluto di questa lunga avventura.Prima, però, manca ancora un tassello fondamentale: la scelta del quinto finalista. Dopo l’eliminazione shock in semifinale di Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta, nella Casa più famosa d’Italia sono rimasti in sei, ma solo in cinque si giocheranno la vittoria. A contendersi l’ultimo posto in finale sono Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, attualmente al televoto: sarà il pubblico a decidere chi tra loro potrà continuare la corsa verso il podio, e chi invece dovrà fermarsi a un passo dal traguardo.