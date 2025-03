Oasport.it - E’ nata una stella a Miami: Jakub Mensik batte Novak Djokovic in finale! Primo titolo 1000 per il giovane ceco

“Ildi molti“. In questo modosi è espresso attraverso il messaggio canonico posto sulla telecamera pochi minuti dopo la conquista del suo. Il 19enneha completato la propria settimana da urlo ando inil sei-volte trionfatore di questo evento,(n.5 ATP), col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (4) in 2 ore e 5 minuti di partita. Con questo risultato,si proietta alla posizione n.24 del ranking ed è lecito pensare che presto sarà nel gruppo degli “eletti”.Un match iniziato con diverse ore di ritardo per via della pioggia e caratterizzato da una grande umidità. Ha dato tutto quello che aveva Nole per far suo il 100° evento ATP in carriera, ma anche lui ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto della solidità del suo piùavversario, molto bravo soprattutto col fondamentale del servizio a togliersi dai guai.