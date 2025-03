Tvzap.it - “È nata Amelia”. La famosa attrice italiana mamma per la prima volta

Ci sono momenti nella vita che segnano una svolta, attimi in cui tutto cambia per sempre. Per Serena De Ferrari, questo giorno è arrivato il 30 marzo 2025, quando ha accolto tra le braccia la sua bambina: Amelia. Giovane, talentuosa e amata dal pubblico, ha conquistato il cuore degli spettatori grazie ai suoi ruoli in alcune delle serie più seguite degli ultimi anni. Ma ora è tempo di seguire un'altro copione, quello da mamma. La gioia per la nascita di Amelia. Domenica 30 marzo 2025, Serena De Ferrari ha dato alla luce la sua prima figlia, Amelia. L'attrice, amata dal pubblico per i suoi ruoli in Mare Fuori, dove interpretava Viola, e in Belcanto, dove vestiva i panni di Maddalena, ha condiviso la splendida notizia con i suoi fan.