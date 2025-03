È nata Amelia Gioia infinita per la giovane attrice italiana è la sua prima figlia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ci sono giorni che cambiano tutto. Per Serena De Ferrari, il 30 marzo 2025 è stato uno di quei giorni. L', amata per i suoi ruoli in serie di successo, ha accolto la sua. Questo nuovo capitolo segna un cambio di scena dalla vita sotto i riflettori al meraviglioso viaggio della maternità.

Serena ha condiviso la notizia con i suoi fan in modo semplice ma toccante. Su Instagram, ha postato: "La mia nuova musica", accompagnato da un cuore rosso. Questa frase, breve ma potente, ha subito toccato il cuore di chi la segue, rivelando quanto questo momento sia speciale per lei.In passato, durante un'intervista a Verissimo, Serena aveva raccontato le emozioni contrastanti provate all'inizio della gravidanza.