E’ morto Sergio Gualchierani, leader del meccanotessile pratese

Prato, 31 marzo 2025 – E' scomparso nella giornata di domenica, imprenditore che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo deldi Prato, con due importanti specializzazioni: la produzione di presse per i materiali tessili e l'automazione industriale, sempre nel settore tessile. Nato a Prato nel 1941,è stato fin da giovane impegnato nell'impresa familiare fondata nel 1948; pur con le limitazioni imposte dalle sue condizioni di salute, fino a pochi anni fa ha contribuito efficacemente, con la sua esperienza e con le capacità imprenditoriali che lo caratterizzavano, alla conduzione dellaTextile Automation. Molto intenso il suo passato impegno nell'Unione Industriale, oggi Confindustria Toscana Nord. Sono stati ben tre, a testimonianza della stima che lo circondava, i presidenti dell'Unione che lo hanno voluto accanto a sé come vicepresidente: Lamberto Cecchi (mandati 1992-1993 e 1994-1995), Paolo Sarti (1998-1999) e Mario Maselli (2002-2003).