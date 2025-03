Lettera43.it - È morto l’attore Richard Norton: recitò con Chuck Norris e Jackie Chan

Leggi su Lettera43.it

, attore e coreografo esperto di arti marziali che ha lavorato in decine di film e serie americane, èall’età di 75 anni. Lo ha annunciato la moglie Judy con un post su Instagram: «Sono devastata, ho perso tutto. L’amore della mia vita». Nel corso della sua carriera, ha recitato al fianco di, suo grande amico, ee ha addestrato al combattimento decine di star di Hollywood, da Scarlett Johansson a Ben Affleck e Margot Robbie. «Sono davvero affranto per aver perso il mio amico e fratello», ha scritto l’ex volto di Walker Texas Ranger, di cuiha curato le scene di lotta. «Mi hai reso non solo un artista marziale migliore, ma un uomo migliore. Vorrei più tempo insieme, ma mi conforta il fatto che ci incontreremo di nuovo». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@rj70)La carriera di, dalle arti marziali alla recitazioneOriginario di Croydon, un sobborgo di Sydney, dove era nato il 6 gennaio 1950,ha iniziato a praticare judo all’età di 11 anni.