Ilfattoquotidiano.it - È morto Kanzi, addio al bonobo che comunicava e giocava ai videogiochi con gli umani: aveva 44 anni

. Ilchesfidato le barriere del linguaggio èil 18 marzo 2024, all’età di 44, presso l’Ape Initiative di Des Moines, Iowa. L’animale è diventato celebre per le sue straordinarie capacità comunicative. È rimasto in cura per una malattia cardiaca prima della sua morte. Nonostante la sua condizione di salute, secondo l’organizzazione che lo ha accolto dal 2004, nel giorno in cui ha lasciato questo mondo “si comportava come al solito ed era felice”.Nato il 28 ottobre 1980, “ha vissuto una vita piena e straordinaria, conquistando i cuori di chiunque incontrasse. Ha ispirato le persone a conoscere e aiutare a proteggere iper più di quattro decenni”, riporta l’organizzazione in un comunicato. A differenza di altri primati come Koko il gorilla o Washoe lo scimpanzèha sviluppato le sue abilità comunicative in modo più naturale.