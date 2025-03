E' morto Giancarlo Dondi, portò il rugby nel Sei Nazioni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 31 mar. (askanews) – Lutto nel mondo delitaliano: è scomparso, presidente onorario e presidente della Federazione Italianadal 1996 al 2012. Il dirigente emiliano si è spento nella notte tra il 30 e il 31 marzo a Parma, sua città natale dove aveva attivamente contribuito alla creazione della “Cittadella del”, oggi sede e casa delle Zebre Parma. Avrebbe compiuto novant’anni il 19 aprile. Giocatore per laParma prima e per le Fiamme Oro Padova poi, ha legato a doppio filo la propria vita con quella delitaliano e della federazione rivestendo il ruolo di vice-presidente e team manager della Nazionale nella prima metà degli Anni ’90 e poi, per quattro mandati dal 1996 al 2012, guidando la Fir come presidente. Sotto la sua gestione la Fir è stata ammessa nel 1998 al Sei, entrando attivamente a farne parte con l’edizione del Torneo nel 2000, ha intrapreso l’avventura nello UnitedChampionship ed è stata ammessa nel Comitato Esecutivo di World, la federazione internazionale, di cuiè stato il primo e ad oggi unico membro italiano per due mandati.