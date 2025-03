È morta Paola Motta addio alla giornalista di Skytg24

Leggi su Open.online

la. Cronista politica di Sky Tg24, era uno dei volti più noti del canale. Era Nata a Merano, a Bolzano aveva lavorato in uno dei principali quotidiani locali – L’Alto Adige – coprendo principalmente notizie di politica del Nord Est, prima di approdare a Sky Tg24nascita del canale, nel 2003. In precedenza era stata stagista del Corriere della Sera e praticante a L’Informazione negli anni dell’ascesa politica di Silvio Berlusconi. «La difficoltà sta nel raccontare la politicagente evitando di scrivere pezzi autoreferenziali, utili solo per politici e giornalisti politici. Nella consapevolezza che è in atto uno scollamento tra politica e vita reale del Paese. E noi giornalisti abbiamo una grande responsabilità, chiamiamola pure colpa, per tutto ciò», aveva dichiarato in un’intervista spiegando la propria etica lavorativa.