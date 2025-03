Lanazione.it - E’ morta a 113 anni Cristina Paloscia. Era la più anziana della Toscana

Firenze, 31 marzo 2025 – Si è spenta, la donna più, terza in Italia, sorella del giornalista Raffaello, storica firma de La Nazione. Avrebbe compiuto 113il 15 maggio. Figlia di un ferroviere, era nata in Abruzzo trasferendosi poi con la famiglia a Firenze alla fine degli’30 perché la città era una sede universitaria. E’in casa tra l’affetto dei figli Pierluigi, Biancamaria e Lilli. “Era una melomane, appassionata di musica classica. Il segreto, diceva, è mangiare come un uccellino e bere un bicchiere di vino al giorno”, ricorda proprio il figlio Pierluigi.era tra i supercentenari d’Italia e la sua storia era tra quelle registrate dall’European Supercentenarian Organisation (ESO). Il funerale oggi alle 15 nella chiesa di Santa Caterina a Coverciano.