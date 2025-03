Quotidiano.net - "È il partito della guerra. Non ne faremo parte"

Leggi su Quotidiano.net

Michele Gubitosa (foto), vicepresidente del M5S: cosa pensa delle parole di Calenda? "Siamo abituati a questi attacchi, c’è sempre stato chi ha auspicato la nostra morte politica, ma devo dare una cattiva notizia, a lui e a chi spera nella nostra dipartita: siamo unsano e in crescita, ce lo dimostra la gente in strada che ci dice che si è pentita di aver votato la Meloni, lo dimostrano i sondaggi e le adesioni alla piazza del 5 aprile, dove diremo no al folle piano per il riarmo delle ‘sorelle di Germania’, Meloni e Von Der Lyen e daremo spazio alle esigenze dei cittadini. Ovvero: caro bollette, perdita del potere d’acquisto, crolloproduzione industriale e sanità al collasso. Questo interessa alle famiglie, non ingrassare l’industria delle armi" Sta nascendo, a suo parere, una coalizione anti-M5s? "Sta nascendo iltrasversale, lo abbiamo visto l’altro giorno con Calenda, Meloni, Gentiloni, Picerno e via discorrendo.