È il momento degli equity dell’Eurozona

DOPO I MASSIMI di metà febbraio, Wall Street, a causa delle guerre commerciali scatenate da Trump, è entrato in una fase di correzione. Resta una grande incognita sul futuro del mercato azionario americano, che teme il ritorno di fiamma dell’inflazione prodotto proprio dalle barriere doganali, e chi investe insta guardando sempre di più all’Europa e alle sue principali Borse, da Londra a Madrid, da Francoforte a Milano. Il sentiment verso gli asset europei sta infatti cambiando, in parte, secondo Gianluca Ungari, Head of Hybrid Portfolio Management di Vontobel, a causa delle elezioni tedesche di fine febbraio. Tre anni dopo lo storico discorso di Olaf Scholz sul Zeitenwende, la posizione dell’Europa sulla spesa per la difesa e le infrastrutture si è evoluta. Inoltre, i primi due mesi di Trump hanno spinto i Paesi europei ad agire, rafforzando gli impegni per gli investimenti strategici.